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Страховая выплата за Azersky будет произведена до конца этого года

Страховая выплата за Azersky будет произведена до конца этого года Страховая выплата за Azersky - спутник дистанционного наблюдения Земли, завершивший свою миссию на год раньше срока, будет произведена до конца этого года.
ИКТ
4 октября 2023 г. 10:35
Страховая выплата за Azersky будет произведена до конца этого года

Страховая выплата за Azersky - спутник дистанционного наблюдения Земли, завершивший свою миссию на год раньше срока, будет произведена до конца этого года.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") Самаддин Асадов.

"Поскольку в этом вопросе задействовано более 10 иностранных страховых компаний, процесс занимает много времени, однако выплата будет произведена к концу этого года. Сумма не разглашается, так как это коммерческая тайна", - отметил он.

Асадов добавил, что спутник Azersky-2, который планируется запустить на орбиту, хоть и дешевле по сравнению с предыдущим спутником, но будет делать более качественные снимки. Стоимость нового спутника также не разглашается.

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Версия на азербайджанском языке "Azersky" peykinə görə sığorta ödənişi bu ilin sonuna qədər veriləcək

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