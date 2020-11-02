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Stonepeak покупает американского кабельного оператора

Stonepeak покупает американского кабельного оператора Сделка оценивается в 8,1 млрд долларов США с учетом долгов оператора
ИКТ
2 ноября 2020 г. 15:21
Stonepeak покупает американского кабельного оператора

Инвестфирма Stonepeak Infrastructure Partners объявила о покупке американского кабельного оператора Astound Broadband.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", сделка оценивается в 8,1 млрд долларов США с учетом долгов оператора. Эта сделка станет крупнейшей на рынке за последние пять месяцев и самой крупной покупкой для инвестфондов в США в текущем году.

Astound является шестым по величине кабельным оператором в США и принадлежит инвесткомпании TPG Capital. Управляет же оператором рекламное агентство Patriot Media Group, с которым Stonepeak заключила ранее партнерское соглашение. Как отмечается в пресс-релизе, нынешний генеральный директор Astound Джим Оланда и его команда из Patriot Media продолжат управлять компанией и после завершения сделки со Stonepeak, которое намечено на второй квартал 2021 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, претендентом на Astound также был консорциум Blackstone Group и I Squared Capital.

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