Стив Возняк: Я ушел из Facebook из-за небрежного отношения к данным пользователей

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что ушел из Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пользователи сообщают Facebook все детали своей личной жизни, и вся прибыль компании основана на этой информации. При этом, сами пользователи из этой прибыли не получают ничего", - заявил С.Возняк.

Он добавил, что, по его мнению, лучше платить за пользование соцсетью, чем раскрывать рекламщикам личную информацию.

"Apple делает деньги на качественных продуктах, а в Facebook пользователи и есть продукт компании", - подчеркнул сооснователь Apple.

Напомним, что 16 марта Facebook заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана за передачу данных о пользователях соцсетиь посредством составления психологического портрета пользователей через приложение "This is your digital life".

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Отмечается, что в общей сложности 87 миллионов пользователей соцсети стали жертвами утечки данных.