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    Статистика работников учреждений связи сократилась на 2,1%

    Зарплата возросла на 13,3% и составила 1069,7 манатов© Report

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года средняя статистика работников транспортных учреждений города Баку составила 51,8 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление города Баку, среднемесячная зарплата работников возросла на 12,9% и составила 823,5 манатов.

    В январе-апреле средняя статистика работников учреждений связи составила 17,6 тыс. человек, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная зарплата работников возросла на 13,3% и составила 1069,7 манатов.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за январь-апрель этого года среднемесячная зарплата работников связи негосударственного сектора возросла на 16% и составила 1421,7 манатов, а государственного сектора составила 746,2 манатов. 

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