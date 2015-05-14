Количество кибератак в Азербайджане ежегодно возрастает на 30%

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В среднем, количество кибератак на информационные системы Азербайджана ежегодно возрастает на 30%.

Как сообщает Report, об этом на посвященной 150-летию Международного телекоммуникационного союза (ITU) II Республиканской научно-практической конференции многопрофильных проблем информбезопасности заявил министр связи и информтехнологий Али Аббасов. Отметим, что конференция прошла в Институте информтехнологий НАНА.

Министр, заявивший о том, что 90% кибератак совершаются из-за рубежа, добавил, что еженедельно около 2000 персональных компьютеров и планшетов пользователей заражаются вирусом.

"Мониторинги показывают, что 25% приборов основных пользователей в стране подвергаются рискам информационной безопасности. Для государства вопрос информационной безопасности является приоритетом из-за роста риска в системе энергообеспечения, финансовой сфере, сфере связи, обороны и пр. В данной области сформирована как внутренняя, так и внешняя политика", - сказал А.Аббасов.