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Стартовала 17-я Национальная интернет-премия Азербайджана

Стартовала 17-я Национальная интернет-премия Азербайджана Сегодня стартовала 17-я Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY2022.
ИКТ
1 ноября 2022 г. 09:35
Стартовала 17-я Национальная интернет-премия Азербайджана

Сегодня стартовала 17-я Национальная интернет-премия Азербайджана NETTY2022.

Как сообщает Report, основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает лучшие азербайджанские веб-сайты, приложения, социальные ресурсы и проводится в этом году в 17-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 1 по 30 ноября 2022 года.

С 1 по 7 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов.

8 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 1 по 5 ноября действует льготный период оплаты.

В 2022 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

1. Государство и Общество
2. Экономика и Бизнес
3. Финансы и Банки
4. Наука, Образование и Инновации
5. Здоровье, Спорт и Туризм
6. Информация и Новости
7. Культура, Искусство и Творчество

Победители NETTY2022 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер – NAR.

Официальными партнерами премии выступают: компания DELL, компания Gulfstream Distribution LLC, компания SmartHost, Rasul

Hasan Studio, компания Renley.
Платежная система – ePoint
Информационные партнеры проекта: Oxu.az, Media.az, газета «Каспий», журнал Infocity.
По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 17-ci Milli İnternet Mükafatı müsabiqəsi başlayıb

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