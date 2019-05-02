Стартап с азербайджанским соучредителем намерен привлечь 7 млн долларов

"В конце прошлого года мы впервые в Азербайджане запустили платформу blockchain as service base для предпринимателей. На сегодняшний день два стартапа ведут исследования на этой платформе".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам директор Парка высоких технологий (YTP) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли.

По его словам, работающий по этой технологии стартап IOWNIT, соучредителем которого является азербайджанец, намерен привлечь 7 млн долларов: "Стартап провел работу по привлечению инвестиций через платформу блокчейн в Америке. Уже привлечено 3 млн долларов, ведутся переговоры о привлечении еще 4 млн".

Т. Керимли отметил, что в Азербайджане не видят разницу между технологией блокчейн и криптовалютой: "Я несколько скептически отношусь к вопросу криптовалюты. К сожалению, в Азербайджане криптовалюту приравнивают к блокчейн, хотя в действительности это инструмент, работающий на платформе блокчейн".