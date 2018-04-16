Стартап из Азербайджана представлен в финале конкурса "Seedstars Summit 2018"

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Стартап из Азербайджана при организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Barama, функционирующего при содействии компании Azercell Telekom и PASHA Bank, принял участие на конкурсе "Seedstars Summit" в городе Лозанна, Швейцария.

Как сообщает Report, 12 из 60 участников были отобраны в финал конкурса и получили возможность побороться за главный приз в 1.000.000 долларов США. Азербайджан на конкурсе был представлен проектом "Wake Me Up", который был объявлен победителем прошлогоднего национального отборочного тура среди Азербайджанских стартапов.

Отметим, что "Wake Me Up" – это новая и незаменимая технология, препятствующая засыпанию водителей за рулем при помощи специально разработанных очков. Принцип работы механизма заключается в следующем: устройство обработки, приняв сигнал от сенсора, способствует моментальному срабатыванию размещенных в очках звуковых и вибрационных сенсоров. Устройство заблаговременно выявляет наступающее засыпание, предотвращая возможные опасности.

Отметим, что Seedstars является сетью компаний Швейцарии, имеющих целью положительно влиять на жизнь людей в развивающихся странах посредством технологий и предпринимательства. В настоящее время эта команда имеет доступ к предпринимателям, инвесторам, корпорациям и официальным лицам в более чем сотни странах путем выявления различных стартапов, учреждения компаний и внедрения программ ускорения. В этом году на конкурсе приняли участие более 75 стран из Азии, Африки, Европы. В рамках конкурса с участием влиятельных инвесторов, руководителей компаний состоялись панельные обсуждения, касающиеся вопросов здравоохранения, технологий, экологии, социальных сетей и иных актуальных вопросов.

Для справки отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama создан в 2009 году компанией Azercell с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Центр Barama содействует, в частности, проектам в сфере информационных технологий, оказывая при этом поддержку также новым компаниям – стартапам - в процессе их становления в качестве независимых компаний.