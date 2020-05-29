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Starship Илона Маска получил разрешение на испытательные полеты

Starship Илона Маска получил разрешение на испытательные полеты

Федеральное управление гражданской авиации США выдало лицензию на проведение испытательных суборбитальных полетов космического корабля Starship, созданного компанией миллиардера Илона Маска SpaceX. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте ведомства.

"SpaceX разрешается осуществлять многократные миссии по запуску ракеты-носителя с прототипом корабля Starship. Взлет и посадка в рамках полетных миссий, разрешенных данной лицензией, будут осуществляться на космодроме Бока-Чика в штате Техас", - говорится в тексте документа.

Корабль Starship длиной 50 метров и диаметром 9 метров изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Это космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек.

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