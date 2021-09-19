Starlink закончит испытания "космического" интернета в октябре

Тестирование Starlink — проекта SpaceX, направленного на создание глобальной спутниковой системы для "раздачи" интернета даже в самые отдаленные уголки Земли, — будет завершено в октябре

Тестирование Starlink - проекта SpaceX, направленного на создание глобальной спутниковой системы для "раздачи" интернета даже в самые отдаленные уголки Земли, — будет завершено в октябре.

Как сообщает Report, об этом сообщил в Twitter глава компании Илон Маск, отвечая на вопросы подписчиков.

Starlink выйдет из беты на два месяца позже запланированного срока. Летом, выступая на выставке Mobile World Congress (MWC), Маск обещал, что "космический" интернет станет доступен жителям большей части планеты к августу. Ранее в его компании также заявляли, что "бесперебойное глобальное покрытие" всей Земли планируется обеспечить к сентябрю.

В США тестирование Starlink началось в октябре прошлого года, в феврале был открыт прием заявок на подключение по всему миру. Комплект оборудования — терминал для связи со спутником, тренога и роутер Wi-Fi - стоит около 500 долларов США, ежемесячная подписка - 10 долларов США.

В прошлом месяце Маск сообщил, что SpaceX направила своим клиентам более 100 тыс. терминалов, а услуга "интернета из космоса" уже доступна в 14 странах. Всего компания получила более полумиллиона заявок на подключение к Starlink.

Starlink — это амбициозный проект SpaceX по созданию и эксплуатации системы микроспутников, которая позволит покрыть всю Землю высокоскоростным, гигабитным интернетом, а также обеспечить доступом к Сети даже самые отдаленные уголки планеты. Для этой цели компания уже разместила на орбите более 1 800 микроспутников. Всего планируется развернуть около 12 тыс. аппаратов.