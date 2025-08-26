О нас

ИКТ
26 августа 2025 г. 17:12
Starlink будет отчитываться о своей деятельности в Азербайджане

ООО Starlink Azerbaijan будет представлять отчет, отражающий различные аспекты своей деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA), этот вопрос обсуждался во время онлайн-встречи между сотрудниками İKTA и представителями Starlink.

Во встрече приняли участие директор по рыночному доступу Starlink Ребекка Хантер и представители Starlink Azerbaijan.

"Стороны обсудили формы отчетности, которые оператор спутниковой связи будет представлять Агентству, правила их подачи и другие важные вопросы", - говорится в информации.

Кроме того, представители Starlink получили ответы на вопросы о деятельности İKTA и телекоммуникационной среде Азербайджана.

Версия на английском языке Starlink to report on its activities in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке “Starlink” Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı hesabat təqdim etməli olacaq

