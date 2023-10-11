О нас

Стало известно об ограничении новой PlayStation 5

Стало известно об ограничении новой PlayStation 5 Компания Sony подтвердила, что внутреннюю память новых версий PlayStation 5, которые неформально носят в названии приставку Slim, можно расширить за счет подключения дополнительного накопителя типа SSD.
ИКТ
11 октября 2023 г. 23:32
Стало известно об ограничении новой PlayStation 5

Компания Sony подтвердила, что внутреннюю память новых версий PlayStation 5, которые неформально носят в названии приставку Slim, можно расширить за счет подключения дополнительного накопителя типа SSD.

Как передает Report со ссылкой на издание IGN, оба варианта PlayStation 5 Slim имеют встроенный жесткий диск объемом 1 ТБ. Из них пользователям будут доступны только 825 ГБ. Для сравнения: в устройствах первых ревизий под пользовательские данные было отведено и вовсе 667 ГБ.

Sony по электронной почте подтвердила редакции IGN, что Slim-версии консолей, как и оригинальные, поддерживают расширение за счет дополнительного SSD. При этом новые устройства сохранили ограничение, которое предполагает использование SSD только формата М.2 c интерфейсом PCIe Gen4 и скоростью чтения не менее 5500 МБ/сек.

Скоростью чтения, пишет IGN, при выборе SSD, скорее всего, можно будет пренебречь. Поскольку пользователи первых ревизий PlayStation 5 опытным путем выяснили, что более медленные накопители также работают с игровой приставкой.

PlayStation 5 Slim поступит в продажу в ноябре 2023 года. Версия без дисковода будет стоить $450, а с дисководом – $500.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi