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Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1

Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года.
ИКТ
26 июня 2022 г. 17:42
Стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января 2023 года.

Как передает Report, сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge.

Microsoft начнет рассылаться пользователям упомянутой версии ОС соответствующее уведомление уже в следующем месяце.

После 10 января американский IT-гигант перестанет выпускать для Windows 8.1 расширенные обновления безопасности. Следовательно, пользователям и предприятиям, использующим обсуждаемый продукт, придется в принудительном порядке переходить на новую Windows либо принять риски эксплуатации устаревшей версии.

Ситуация усугубляется тем, что, по данным даже самой Microsoft, большинство компьютеров под управлением Windows 8.1 не смогут перейти на самую актуальную версию ОС – Windows 11.

«Большинство устройств с Windows 8.1 или Windows 8 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11. В качестве альтернативы ПК с Windows 8 и 8.1 можно обновить до Windows 10, купив и установив полную версию программного обеспечения», — цитирует The Verge примечание с сайте службы поддержки Microsoft.

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