Стало известно, что будет с тем, кто не примет правила WhatsApp

Стало известно, что будет с тем, кто не примет правила WhatsApp

WhatsApp усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности.

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WhatsApp усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Как передает Report, об этом со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, сообщает TechCrunch . Пока человек, использующий WhatsApp, может игнорировать баннер с новыми условиями конфиденциальности, согласно которому, данные о номере телефона будут переданы Facebook. Такая возможность сохранится до 15 мая. После компания применит санкции к такому "молчуну" - через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения. Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учетную запись, которая считается неактивной. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook