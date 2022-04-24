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Стали известны подробности о новом гаджете Google

Стали известны подробности о новом гаджете Google Американская компания Google зарегистрировала торговую марку Pixel Watch - это первые официальные подробности о новом гаджете IT-гиганта.
ИКТ
24 апреля 2022 г. 05:42
Стали известны подробности о новом гаджете Google

Американская компания Google зарегистрировала торговую марку Pixel Watch - это первые официальные подробности о новом гаджете IT-гиганта.

Как передает Report, об этом стало известно после того, как соответствующий документ был опубликован на сайте бюро по патентам и товарным маркам США.

Отмечается, что корпорация подала заявку на регистрацию бренда умных часов 19 апреля, а бюро приняло ее как соответствующую минимальным требованиям. Умные часы от Google неофициально давно находятся в разработке.

По информации источников, Pixel Watch получат круглый экран и будут интегрированы с сервисами Fitbit, включающими в себя фитнес-трекер и отслеживание показателей здоровья. У умных часов будет встроенный голосовой помощник Google Assistant следующего поколения, а в качестве операционной системы выступит Wear OS 3.1.

Ожидается, что официальный дебют Pixel Watch состоится на конференции Google I/O в первой половине мая.

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