Стали известны некоторые подробности о спутнике Azərsky-2

Спутник Azərsky-2, который будет выведен на орбиту компанией "Israel Aerospace Industry" в следующем году, имеет массу 200 кг и будет функционировать в течение 7 лет

Спутник наблюдения за Землей Azərsky-2, который будет выведен на орбиту компанией "Israel Aerospace Industry" в следующем году, имеет массу 200 кг и будет функционировать в течение 7 лет.

По полученным Report сведениям, c его помощью можно делать фотографии поверхности с высоты 600 км.

Для запечатления кадров под микроспутником с производственным названием "OPTSAT 500" установлены 2 камеры с диафрагмой 50 см.

В заявлении израильской компании о спутнике говорится, что "OPTSAT 500" основан на 40-летнем опыте работы в космической отрасли.