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Стали известны некоторые подробности о спутнике Azərsky-2

Стали известны некоторые подробности о спутнике Azərsky-2 Спутник Azərsky-2, который будет выведен на орбиту компанией "Israel Aerospace Industry" в следующем году, имеет массу 200 кг и будет функционировать в течение 7 лет
ИКТ
3 октября 2023 г. 13:15
Стали известны некоторые подробности о спутнике Azərsky-2

Спутник наблюдения за Землей Azərsky-2, который будет выведен на орбиту компанией "Israel Aerospace Industry" в следующем году, имеет массу 200 кг и будет функционировать в течение 7 лет.

По полученным Report сведениям, c его помощью можно делать фотографии поверхности с высоты 600 км.

Для запечатления кадров под микроспутником с производственным названием "OPTSAT 500" установлены 2 камеры с диафрагмой 50 см.

В заявлении израильской компании о спутнике говорится, что "OPTSAT 500" основан на 40-летнем опыте работы в космической отрасли.

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Версия на английском языке ФотоDetails of Azersky 2 satellite revealed
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərsky 2” peyki ilə bağlı detallar məlum olub

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