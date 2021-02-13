Стали известны имена астронавтов, которых отправят на МКС

Американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon.
Как передает Report, об этом сообщило NASA.
Линдгрен и Хайнс станут капитаном и пилотом четвертой рабочей миссии нового корабля, принадлежащего компании SpaceX.
Для Линдгрена это будет второй полет в космос, Хайнс отправится на орбиту впервые.
Как отмечает NASA, более чем за два десятилетия на борту МКС побывали 242 человека из 19 стран, которые за это время провели свыше 3 тысяч научно-исследовательских работ.