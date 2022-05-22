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Стали известны характеристики "секретного" гаджета Google

Стали известны характеристики "секретного" гаджета Google В середине мая Google анонсировала умные часы Pixel Watch, подробные характеристики которых до сих пор оставались неизвестны.
ИКТ
22 мая 2022 г. 15:42
Стали известны характеристики секретного гаджета Google

В середине мая Google анонсировала умные часы Pixel Watch, подробные характеристики которых до сих пор оставались неизвестны.

Как передает Report, источники портала 9to5Google раскрыли спецификации первых часов компании и сообщили, что часы получат 32 ГБ постоянной памяти.

Отмечается, что это вдвое больше, чем у любых других умных часов под управлением операционной системы Wear OS. Вероятно, гаджет позволит пользователям загружать песни с YouTube Music и Spotify для автономного воспроизведения. Также источники утверждают, что носимый гаджет от Google будет иметь больше оперативной памяти, чем любые существующие на рынке умные часы на Wear OS. Например, Samsung Galaxy Watch 4 оснащены 1,5 ГБ оперативной памяти, но Pixel Watch получат большую емкость ОЗУ. Это улучшение позволит производителю решить множество проблем с производительностью Wear OS.

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