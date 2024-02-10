Стала известна новая дата первого в истории выхода туристов в открытый космос

Запуск частной космической миссии Polaris Dawn перенесли с апреля 2024 года на лето.

Запуск частной космической миссии Polaris Dawn перенесли с апреля 2024 года на лето.

Как передает Report, об этом сообщили представители компании Polaris Programm на своей странице в социальной сети X (ранее - Twitter).

В ходе Polaris Dawn запланирован первый в истории выход космических туристов за пределы корабля в открытый космос. Также команда намерена провести ряд научных экспериментов.

В Polaris Programm пояснили, что проекту потребуется дополнительные месяцы на подготовку, чтобы выполнить поставленные цели и обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю.

Команда миссии будет состоять из четырех человек - миллиардера и создателя частной космической программы Polaris Джареда Айзекмана, полковника ВВС США в отставке Скотта Потита, а также в состав войдут инженеры компании SpaceX Сары Гиллис и Анны Менон.

Космические туристы отправятся на орбиту в модуле Crew Dragon на борту ракеты Falcon 9 SpaceX. Путешествие за пределы Земли продлится пять дней.

Это уже не первый перенос запуска Polaris Dawn. Первоначально миссия должна была стартовать в конце 2022 года.