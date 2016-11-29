Стала известна дата запуска бесплатной сети wi-fi в Баку

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Стала известна дата развертывания бесплатной сети wi-fi на территории Баку.

Как сообщает Report, с марта 2017 года на определенных территориях столицы можно будет воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом.

Как заявили Report из Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" министерства связи и высоких технологий, которое занимается реализацией проекта Public free wi-fi, бесплатная сеть охватит Приморский бульвар, включая Площадь флага, Площадь фонтанов и территорию государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Отметим, что сейчас на этих территориях ведутся работы по прокладке кабеля. В ближайшее время будет проведен тестовый запуск.