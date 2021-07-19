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Стала известна дата выхода iPhone 13

Стала известна дата выхода iPhone 13 Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом передает сетевой информатор LeaksApplePro, ссылаясь на источник в компании.
ИКТ
19 июля 2021 г. 14:30
Стала известна дата выхода iPhone 13

Компания Apple в 2021 году вернется к привычному графику выпуска нового поколения своих смартфонов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом передает сетевой информатор LeaksApplePro, ссылаясь на источник в компании.

По информации источника, презентация запланирована на 14 сентября. Предзаказ на iPhone 13 откроется 17 сентября, а старт продаж в некоторых странах будет 24 сентября.

Ранее стало известно, что в iPhone 13 могут появиться улучшенные магниты и зарядная катушка — это позволит смартфону использовать технологию обратной беспроводной зарядки. Таким образом, гаджет сможет заряжать другие устройства, например, наушники AirPods. Кроме того, будущий телефон получит новый портретный режим видеосъемки.

До этого сообщалось, что Apple приостановила производство смартфона iPhone 12 mini из-за низких продаж.

Каждый пятый житель США готов отказаться от покупки следующего поколения iPhone из-за боязни числа "13" в названии.

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Версия на английском языке Apple to release iPhone 13 in September

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