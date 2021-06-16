Стала известна дата "смерти" Windows 10

Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10.

Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованных на сайте компании документах.

Сообщается, что поддержка профессиональной и домашней версии операционки закончится 14 октября 2025 года. Портал Thurrot пишет, что это означает дату "смерти" Windows 10.

Новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой", говорится в статье.

Отметим, что это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии.