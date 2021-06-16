Стала известна дата "смерти" Windows 10

Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованных на
Сообщается, что поддержка профессиональной и домашней версии операционки закончится 14 октября 2025 года. Портал
Новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой", говорится в статье.
Отметим, что это первый случай, когда корпорация обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии.