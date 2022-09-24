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США запустят на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

США запустят на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 25 сентября должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.
ИКТ
24 сентября 2022 г. 06:27
США запустят на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 25 сентября должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-91 в интересах Национального управления военно-космической разведки США.

Как передает Report со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA), запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в двухчасовое временное окно, которое открывается в 13:50 по времени Тихоокеанского побережья США (00:30 - бакинское, воскресенье).

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту будет выведен очередной разведывательный спутник типа KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером в автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.

Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 последней модификации составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.

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