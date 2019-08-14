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Авиационные власти США запретили провоз в самолетах ноутбуков MacBook Pro компании Apple

США запретили провоз на борту самолетов ноутбуков MacBook Pro

Федеральное авиационное управление гражданской авиации США (FAA) ввело для авиакомпаний запрет на провоз на борту самолетов ноутбуков MacBook Pro компании Apple производства 2015-2017 годов.

Как предает Report, об  этом сообщает Интерфакс. 

Решение о запрете было принято после того, как Apple Inc's сообщило об отзыве некоторых моделей MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов, в связи с тем что их батареи питания перегреваются и это чревато возгоранием. 

"FAA известно об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", – сказал представитель управления, добавив, что "авиакомпании предупреждены об отзыве".

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