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США включили Xiaomi в черный список

США включили Xiaomi в черный список Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.
ИКТ
14 января 2021 г. 22:42
США включили Xiaomi в черный список

Администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным агентства, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

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