США выделят 38,5 млн долларов на создание глобального архива постов в соцсетях

США намерены создать архив, в которой войдут 350 млрд записей пользователей в социальных сетях.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на заявку на исследование Военно-морского министерства страны.

Согласно имеющейся информации, на создание подобного архива Вашингтон готов потратить $38,5 млн. В него войдут комментарии как минимум 200 млн уникальных пользователей из 100 стран мира. В архиве будут указываться имя юзера и дата размещения публикации.

Уточняется, что такой архив нужен американской стороне для моделирования эволюции языковых сообществ, понимания основ общественной динамики и новых видов коллективного выражения мнения.