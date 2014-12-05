​США успешно испытали новый космический корабль

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Американская беспилотная космическая капсула "Орион" благополучно приводнилась парашютным способом в Тихом океане к западу от Калифорнии после испытательного полета.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию НАСА в Твиттере.

Согласно сообщению, ракета-носитель "Дельта-4" доставила в космос американский аппарат "Орион" в беспилотном варианте, она была запущена с космодрома на мысе Канаверал. Планом полета был предусмотрен подъем на орбиту высотой 5 800 км и два витка вокруг Земли. "Орион" предназначается для выполнения миссий к Луне. Он станет первым кораблем, который, спустя более 40 лет, поднимет астронавтов за пределы околоземной орбиты.

Первый запуск 4-местного "Ориона" массой 8,6 тонны в пилотируемом варианте запланирован на 2021 год. Перспективный американский космический корабль создан корпорацией Lockheed Martin.

В ходе первого испытательного полета американские специалисты проверяли надежность теплозащиты корабля, поскольку он входил в плотные слои атмосферы со скоростью 32 тысячи километров в час - примерно с такой скоростью будут возвращаться к Земле космические корабли после визита к ее спутнице - Луне.

Теплозащита должна выдерживать нагревание до 2200 градусов Цельсия. Испытательная капсула была оснащена 1200 датчиками, которые сообщали данные о вибрациях, уровне шума и температуре.

По данным экспертов, стоимость программы "Орион" составляет $15 млрд. НАСА в период с 2005 по 2009 годы уже израсходовало $5 млрд. В эту сумму не входит стоимость создания новой ракеты-носителя, разработка которой ведется в настоящее время. Стоимость последней оценивается также в $15 млрд., - говорится в сообщении.