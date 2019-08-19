США продлят лицензию для Huawei на 90 дней

Администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Ногвости, об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.