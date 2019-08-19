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США продлят лицензию для Huawei на 90 дней

США продлят лицензию для Huawei

Администрация США продлевает еще на 90 дней лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, позволяющую ей закупать оборудование у американских предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Ногвости, об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Это еще 90 дней для американских телекоммуникационных компаний. Некоторые из компаний, расположенных в сельской местности, зависят от Huawei, так что мы даем им чуть больше времени, чтобы отвыкнуть от (ведения дел с Huawei - ред.)", - заявил Росс в интервью телеканалу Fox Business.Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, министр отметил, что теперь срок лицензии Huawei истечет "приблизительно" 19 ноября.Кроме того, по его словам, "большой новостью" является то, что власти США приняли решение внести в черный список 46 дочерних компаний китайского телекоммуникационного гиганта.Ранее США предоставили Huawei отсрочку по санкциям, разрешив китайской компании до 19 августа приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов.Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
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