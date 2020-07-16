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США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat Соединенные Штаты Америки предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели.
ИКТ
16 июля 2020 г. 03:58
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat

Соединенные Штаты Америки предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.

"Есть несколько человек в администрации, которые изучают риски для национальной безопасности, связанные с TikTok, WeChat и другими приложениями, которые потенциально могут подорвать национальную безопасность, особенно применительно к сбору информации об американских гражданах иностранным противником. Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы", - сказал он.

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