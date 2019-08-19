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США не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию

США не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

По словам Трампа, я настоящее время он не хочет иметь никаких дел с китайской компанией Huawei.

“Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу. Эта китайская компания является угрозой для национальной безопасности США”.

Стоит отметить, что срок до этого выданной лицензии закончился в понедельник, 19 августа.

Напомним, что американская администрация обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

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