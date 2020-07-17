США могут внести TikTok в черный список

Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения TikTok в так называемый черный список, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай

Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения TikTok в так называемый черный список, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай.



Как передает Report, об этом 17 июля сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника из числа сотрудников администрации американского лидера Дональда Трампа.



По их сведениям, в настоящее время в администрации Трампа обсуждается предложение о внесении компании - владельца TikTok, пекинской ByteDance в черный список Министерства торговли США. Такая мера будет означать, что американские компании, в том числе Apple, не смогут предоставлять TikTok на своих платформах ПО для установки обновлений программы.

Отмечается, что окончательное решение относительно мер против разработанного в Китае приложения, как ожидается, будет принято в течение месяца.



В то же время, по словам собеседника издания, администрация Трампа осознает популярность TikTok среди пользователей в США, в связи с чем рассматривает альтернативы полному запрету использования при условии предотвращения передачи личных данных американских граждан в КНР.



Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники информировала, что американская корпорация Facebook планирует запустить ранее созданный на базе принадлежащей ей социальной сети Instagram аналог TikTok более чем в 50 странах мира, в том числе в США. По их данным, сервис под названием Instagram Reels в течение нескольких недель станет доступен для пользователей.



6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

