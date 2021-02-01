США могут создать с Японией фонд для вытеснения Китая с рынка систем 5G

Размеры фонда на первых порах могут составить 500 млн долларов США

США намерены привлечь Японию к созданию многонационального фонда, призванного финансировать разработку и распространение систем связи пятого поколения (5G) с целью вытеснения китайской продукции с этого рынка. Там предполагается также участие Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник японская газета Yomiuri со ссылкой на американские источники.

Размеры фонда, по этим данным, пока не определены, однако на первых порах они могут составить 500 млн долларов США.

Ранее Yomiuri сообщала, что правительство Японии ведет консультации с Вашингтоном и Лондоном о сотрудничестве в вытеснении китайской корпорации Huawei с рынка оборудования для мобильных систем 5G. Общая договоренность об этом, по данным газеты, была достигнута на состоявшихся осенью 2020 года отдельных консультациях представителей Токио с соответствующими ведомствами США и Великобритании.

Речь идет о создании условий для более широкого допуска на американский и британский рынки оборудования для сетей пятого поколения японских корпораций NEC и Fujitsu. Это делается для расширения круга возможных поставщиков при исключении Huawei из числа участников соответствующих тендеров.

В настоящее время, по данным Yomiuri, на эту китайскую корпорацию приходится более 33% мирового рынка оборудования для станций мобильной связи. Шведский концерн Ericsson и финская Nokia контролируют соответственно 25% и 19,9% таких поставок. В Вашингтоне и Лондоне, отмечает газета, пришли к выводу, что полагаться только на эти корпорации недостаточно и они хотели бы расширить выбор за счет японских компаний. В настоящее время на NEC и Fujitsu приходится чуть больше 1% соответствующего рынка.

Напомним, что 5 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим американский Минторг внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Правительство Великобритании также объявило, что с 31 декабря прошлого года операторы связи в стране не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование этой компании в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. Китайскую компанию обвиняют в связях со спецслужбами КНР, она последовательно опровергает это.