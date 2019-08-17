США могут продлить лицензию для китайской Huawei на 90 дней

Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам источников, "временная генеральная лицензия" будет продлена на 90 дней.

Напомним, что американская администрация обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.