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США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай

США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай Администрация президента США Джо Байдена планирует резко ужесточить санкции против флагмана электроники и систем связи пятого поколения в КНР – компании Huawei.
ИКТ
1 марта 2023 г. 21:54
США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует резко ужесточить санкции против флагмана электроники и систем связи пятого поколения в КНР – компании Huawei.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Под запрет попадут поставки в Китай микросхем производства Intel, Qualcomm и других американских производителей. Ранее Минфин США выдал им разрешения на экспорт "чувствительной продукции", теперь он их отзовет.

Также Вашингтон грозит эмбарго на партнерство с теми китайскими компаниями, которые, по мнению американцев, помогают России обойти санкции Запада.

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