США хотят запретить поставки американских микросхем в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует резко ужесточить санкции против флагмана электроники и систем связи пятого поколения в КНР – компании Huawei.

Администрация президента США Джо Байдена планирует резко ужесточить санкции против флагмана электроники и систем связи пятого поколения в КНР – компании Huawei.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Bloomberg.

Под запрет попадут поставки в Китай микросхем производства Intel, Qualcomm и других американских производителей. Ранее Минфин США выдал им разрешения на экспорт "чувствительной продукции", теперь он их отзовет.

Также Вашингтон грозит эмбарго на партнерство с теми китайскими компаниями, которые, по мнению американцев, помогают России обойти санкции Запада.