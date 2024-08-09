О нас

США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом.
ИКТ
9 августа 2024 г. 19:56
США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении британского правительства.

"Это значительная веха для AUKUS: три страны впервые испытали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта (ИИ)", - сказано в заявлении.

Отмечается, что встроенный в БПЛА искусственный интеллект позволяет оператору выявлять, выводить из строя и уничтожать цели на земле.

По заявлению властей, в рамках испытаний задействованные от каждой страны дроны действовали совместно в едином воздушном пространстве "для достижения общего результата".

В испытаниях в частности участвовали эксперты из британской лаборатории научно-технический оборонных исследований, организация оборонной науки и техники Австралии, а также исследовательская лаборатория ВВС США и исследовательская лаборатория сухопутных войск США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ, Britaniya və Avstraliya süni intellektə malik PUA sınaqdan keçirib

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi