США, Британия и Австралия испытали дрон с интегрированным ИИ

Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом.

Страны военного партнерства AUKUS, в которое входят Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия, провели совместные испытания БПЛА с интегрированным искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении британского правительства.

"Это значительная веха для AUKUS: три страны впервые испытали футуристическую интеграцию автономности и искусственного интеллекта (ИИ)", - сказано в заявлении.

Отмечается, что встроенный в БПЛА искусственный интеллект позволяет оператору выявлять, выводить из строя и уничтожать цели на земле.

По заявлению властей, в рамках испытаний задействованные от каждой страны дроны действовали совместно в едином воздушном пространстве "для достижения общего результата".

В испытаниях в частности участвовали эксперты из британской лаборатории научно-технический оборонных исследований, организация оборонной науки и техники Австралии, а также исследовательская лаборатория ВВС США и исследовательская лаборатория сухопутных войск США.