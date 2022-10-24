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США 31 октября отправят на орбиту два военных спутника

США 31 октября отправят на орбиту два военных спутника Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США.
ИКТ
24 октября 2022 г. 16:24
США 31 октября отправят на орбиту два военных спутника

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX 31 октября должна вывести на орбиту два секретных военных спутника в интересах Космических сил США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило специализированное издание Spaceflight Now.

В рамках миссии USSF-44 на геосинхронную орбиту планируется вывести большой космический аппарат весом 3,7 тонны, задачи которого неизвестны, и исследовательский микроспутник TETRA-1.

Запуск будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде в 16:44 по времени Восточного побережья США (23:44 по Москве).

При этом два многоразовых боковых ускорителя ракеты должны совершить управляемую вертикальную посадку на площадках на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, а центральный ускоритель будет расходуемым.

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Версия на английском языке US to send 2 military satellites into orbit on October 31

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