О нас

Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12%

Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12% В январе-сентябре текущего года среднемесячная номинальная зарплата в сфере информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составила 1671,4 маната.
ИКТ
29 ноября 2024 г. 13:07
Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12%

В январе-сентябре текущего года среднемесячная номинальная зарплата в сфере информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составила 1671,4 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в государственном секторе этот показатель составил 1473,5 маната, в частном секторе - 1813 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в сфере ИКТ увеличилась на 11,8%, в том числе в государственном секторе на 15,2%, в частном секторе на 9,4%.

По состоянию на 1 октября численность наемных работников в сфере ИКТ в Азербайджане составила 34,1 тыс. человек, что на 4,3% больше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan’s ICT sector rises nearly 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İKT sektorunda orta aylıq əməkhaqqı 12 %-ə yaxın artıb

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi