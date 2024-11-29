Среднемесячная зарплата в секторе ИКТ Азербайджана выросла почти на 12%

В январе-сентябре текущего года среднемесячная номинальная зарплата в сфере информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составила 1671,4 маната.

В январе-сентябре текущего года среднемесячная номинальная зарплата в сфере информации и связи (ИКТ) в Азербайджане составила 1671,4 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в государственном секторе этот показатель составил 1473,5 маната, в частном секторе - 1813 манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячная номинальная зарплата в сфере ИКТ увеличилась на 11,8%, в том числе в государственном секторе на 15,2%, в частном секторе на 9,4%.

По состоянию на 1 октября численность наемных работников в сфере ИКТ в Азербайджане составила 34,1 тыс. человек, что на 4,3% больше, чем год назад.