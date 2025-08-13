Спутниковый интернет Starlink запущен в Казахстане

Компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) начала предоставление услуг спутникового интернета в Казахстане.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении пресс-службы.