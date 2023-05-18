Спутниковые услуги Starlink будут активированы на территории Азербайджана к концу года

Спутниковые услуги Starlink компании SpaceX будут активированы на территории Азербайджана в октябре-декабре текущего года.

Спутниковые услуги Starlink компании SpaceX будут активированы на территории Азербайджана в октябре-декабре текущего года.

Об этом Report сообщил источник на рынке телекоммуникаций.

Напомним, что 2-6 октября этого года в Баку пройдет 74-й Международный конгресс астронавтики.

Starlink пока не разглашает стоимость услуг и оборудования, однако установил сумму депозита. Желающие воспользоваться спутниковыми услугами должны заранее заплатить 9 долларов США (15,3 маната) за предварительный заказ. Если клиент передумает, SpaceX вернет эту сумму.

В компании отметили, что заказы будут выполняться по принципу "обратившийся первым обслуживается первым".