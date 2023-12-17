Спутники Kuiper успешно связали оптической связью

Находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.

Находящиеся на околоземной орбите два прототипа спутников широкополосного доступа в интернет Kuiper успешно связали по оптическому каналу связи.

Как передает Report, об этом со ссылкой на компанию Amazon сообщает SpaceNews.

В ходе испытания находящиеся на расстоянии 1 000 километров друг от друга космические аппараты KuiperSat-1 и KuiperSat-2 примерно в течение часа поддерживали двустороннюю связь со скоростью 100 гигабит в секунду.

В Amazon уверяют, что испытанная технология рассчитана на работу на расстояниях до 2 600 километров между спутниками. В компании отмечают, что данные между спутниками в космосе передаются на 30 процентов быстрее, чем по оптоволокну.