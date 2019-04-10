Спутник Intelsat вышел из строя из-за утечки топлива

Телекоммуникационный космический аппарат Intelsat 29e одного из крупнейших в мире международных спутниковых операторов Intelsat отказал, проработав всего три года из 15 гарантированных разработчиком - американской компанией Boeing, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Спутник Intelsat 29e был выведен на орбиту ракетой-носителем Ariane 5 с космодрома Куру в январе 2016 года. Он создан компанией Boeing и должен был проработать 15 лет.

"Вечером 7 апреля двигательная установка Intelsat 29e получила повреждение, которое привело к утечке топлива на борту спутника и прекращению предоставления услуг потребителям", - говорится в сообщении на сайте оператора Intelsat.

Отмечается, что 9 апреля при проведении восстановительных работ на спутнике произошла вторая нештатная ситуация, которая привела к потере связи с ним.

Оператор продолжает взаимодействовать с Boeing для восстановления связи с космическим аппаратом. Параллельно Intelsat перенаправляет потребителей отказавшего спутника на другие космические аппараты.