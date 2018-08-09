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    Спутник Azerspace-2 доставлен на космодром Куру для запуска на орбиту

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-2, запуск которого планируется провести в сентябре текущего года, доставлен на космодром Куру во Французской Гвиане. Azerspace-2 станет третьим выведенным на орбиту спутником Азербайджана.

    Как сообщили Report в ОАО Azərkosmos, спутник произведен компанией Space Systems Loral (SSL) на высоконадежной спутниковой платформе SSL 1300.

    Спутник Azerspace-2 будет выведен на орбиту посредством ракеты-носителя Ariane-5 компании Arianespace. 

    Спутник будет расположен в орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы. Срок эксплуатации спутника Azerspace-2 на орбите составит как минимум 15 лет.

    Последние работы по подготовке ракеты-носителя с целью обеспечения вывода на орбиту спутника Azerspace-2 продолжаются в соответствии с графиком.

    Спутник Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-западной Азии, а также Ближнего Востока и Тропической Африки.

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