Специалист по криптовалютам: Человечество в будущем откажется от бумажных денег

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Еще совсем недавно мир с волнением наблюдал за тем, как биткоин стоил свыше 10 тысяч долларов. Хотя сейчас цена на эту криптовалюту упала до уровня 8 тысяч долларов, интерес к криптовалютам, майнингу, блокчейну не исчез.

Алекс Судадзе — глава Blockchain Embassy Georgia, один из первых криптоэнтузиастов в Грузии, начавших майнить биткоин. Сейчас он — известный криптотрейдер и криптоинвестор, консультант международных ICO-проектов и майнинговых центров, член World Blockchain Association, преподаватель курса по блокчейну в Тбилисской академии STEP, основатель инвестиционного фонда A-Star Investment Foundation.

27 сентября он выступит в роли спикера на криптоконференции Blockchain & Bitcoin Conference Baku в столице Азербайджана, где расскажет о создании успешного ICO-проекта.

Перед началом конференции А. Судадзе рассказал агентству Report об истории криптовалют, и что можно ожидать от них в будущем.

- Расскажите, пожалуйста, нашим читателям об истории создания криптовалют. Что они из себя представляют?

- "Прародители" криптовалют появились задолго до 2008 года, когда был создан биткоин. В конце 90-х годов прошлого столетия, когда компьютерные технологии стали активно развиваться, люди стремились создать альтернативу фиатным деньгам. Тогда они называли это электронными деньгами. Но в них не было главного, что отличает криптовалюты от других активов, — механизмов вроде блокчейна.

Именно блокчейн стал ключевым фактором, который поспособствовал появлению криптовалют. В 2008 году в Японии человек или группа людей под псевдонимом "Сатоши Накамото" - я лично считаю, что это была группа - сделали очень интересную вещь. На двух компьютерах они запустили клиент блокчейна. И на том, и на другом были так называемые ноды. Они соединили эти компьютеры — и между ними пошел параллельный обмен информацией. То есть одни и те же записи копировались по специальной логике. Что это значит? Это значит, что транзакции записывались как в одном, так и в другом компьютере. Это очень круто, потому что благодаря подобному "дублированию" информации блокчейн нельзя подделать.

В конце 2008 году никто не обратил особого внимания на эту технологию, и Сатоши Накамото пришлось просить людей, чтобы те запустили клиент биткоина на своих компьютерах. Тогда в сутки на обычном ноутбуке можно было намайнить штук 300 биткоинов.

2009–2010 года стали переломными. Когда Сатоши Накамото продвигал идею, что биткоину свойственны все те же функции, что и деньгам, люди начали верить. Они поверили, что криптовалюты могут стать одной из разновидностей денег.

Иронично, что раньше Сатоши Накамото сам просил энтузиастов и владельцев некоммерческих серверов присоединиться к блокчейну, а сейчас, наоборот, весь мир сам просится. И это всего за десять лет.

- Сегодня некоторые страны выдвигают идею создания ферм для майнинга с целью решения проблем с нехваткой денег в бюджете. Может ли такой шаг стать панацеей для государств с финансовыми проблемами?

- Однозначно нет. В стране деньги — это не капитал, а измеритель капитала. Грубо говоря, на бумажке написаны циферки — и эти циферки должны приблизительно соответствовать тому активу, который находится в стране. Если мы сейчас напечатаем сто миллионов каких-то бумажек, это ничем не поможет. Как в Венесуэле: печатают деньги, и люди ими печки топят.

Я не верю в то, что страна может разбогатеть на майнинге. Отдельная компания — да, но в масштабах страны — вряд ли. Майнить в масштабах государства биткоин или эфир — очень сложно. А если страна придумала себе какой-нибудь "приваткоин", то весь остальной мир должен еще в этот "приваткоин" поверить.

- Может ли майнинг стать не только частным бизнесом, но и государственным?

- Я считаю, что это утопия. Госбюджет формируется из многих источников. Я не думаю, что какое-либо государство займется таким источником финансирования, как майнинг.

Я понимаю идею создания государственной криптовалюты, но не одобряю ее. Криптовалюта — децентрализованная единица, она сама по себе международная. Ее не могут удержать границы государства.

В Грузии и так уже почти все деньги электронные — очень мало операций происходит за наличный расчет. Сейчас уже нет проблемы перевести куда-то деньги. Но если нужна своя экосистема — тогда нужно быть, что называется, очень крутым и большим. В теории Евросоюз может попробовать запустить свою криптовалюту. Говорят, скоро наступит новый мировой кризис, поэтому, кто знает, может быть, что-то и получится из этой идеи.

- Как вы оцениваете ситуацию на рынке криптовалют? Стоит ли вкладывать в них, учитывая их волатильность?

- Если человек рассчитывает на долгосрочные инвестиции — тогда стоит. Если планируется прибыль через два-три месяца, тогда нужно идти к грамотному финансисту. И в любом случае нужна диверсификация инвестиционного портфеля. Потому что никто не знает, какая криптовалюта выстрелит в будущем. Особенно те, что сейчас стоят копейки. Так уже было с Ethereum и EOS. Еще три года назад ETH стоил два доллара, а сейчас — больше четырехсот. И теперь это вторая криптовалюта по капитализации. Я не верю, что биткоин всегда будет первым в списке. Возможно, появится новая криптовалюта, которая станет лидером по капитализации.

Я считаю, что на рынке криптовалют пока нет профессионалов, поскольку активно изучать ее начали лишь три-четыре года назад. Я лично начал заниматься криптовалютами с 2011-го: много чего испытал на себе, много что менял, много где потерял, но также много интересного нашел. Чтобы появились настоящие специалисты в этой области, нужно не одно поколение.

- Какие основные риски связаны с криптовалютами?

- Главный риск — потеря контроля над кошельком или счетом. Сегодня криптобиржа — самый лакомый кусок для хакера. Ломают сами биржи, взламывают базы данных с паролями, создают фишинговые сайты — пределы хакинга ограничиваются лишь фантазией взломщика. Блокчейн сам по себе взломать невозможно, а вот завладеть паролем от аккаунта - еще как возможно. Банки уже почти никто не грабит - грабят биржи.

Чтобы обезопасить себя от этого, нужно читать инструкции по пользованию кошельками. Обязательно используйте двухфакторную авторизацию и не переходите по подозрительным ссылкам.

Можно пользоваться "холодным" кошельком — он считается более защищенным. Но следует быть аккуратным при подключении его к сети, чтобы открывающие пароли не попали в чужие руки. Ваша SEED-phrase (кодовая фраза) должна быть очень надежно спрятана: лучше всего написать ее на бумажке и поместить в сейф.

- Считаете ли вы, что в ближайшем будущем человечество может полностью отказаться от бумажных денег?

- Конечно. В ближайшее время (2019–2021 гг.) центробанки всех стран будут пропагандировать переход на электронные расчеты. Коммерческие банки уже стараются всячески поддерживать клиентов, чтобы те меньше использовали наличность: начисляют бонусы, создают программы лояльности.

Посмотрите, сколько инкассаторов ходило в городах 5–7 лет назад - сейчас их гораздо меньше. Сегодня уже не нужно возить ящики и мешки с деньгами, поскольку их попросту становится все меньше.

Бумажки уже никому не нужны, ведь есть смартфон, а в смартфоне есть интернет и приложение от банка. Даже операционистов в банках становится меньше. Их заменяют автоматические системы. Скоро они заменят и старшее руководство.

Не понимаю, зачем нужно ходить в банк, если все можно сделать онлайн. Если 15 лет назад мы смотрели на пластиковую карту и не понимали, зачем она нужна, то сегодня мы используем ее как никогда часто. Нередко и пластик не нужен, если в смартфоне есть NFC-чип и можно рассчитываться простым касанием к торговому терминалу.

Что касается перехода на криптовалюты, то это случится не в ближайшем будущем. Лет через 15, когда из 1700 известных сегодня криптовалют (по данным coinmarketcap) останется десяток, — возможно. Я считаю, что банки также станут использовать коммерческие виды криптовалют.