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SpaceX запустит в среду новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX запустит в среду новую партию интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
10 мая 2023 г. 07:48
SpaceX запустит в среду новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в 00:09 – бакинское время, 11 мая).

Это будет 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

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