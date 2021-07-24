SpaceX запустит аппарат NASA для изучения спутника Юпитера

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доверило компании SpaceX доставку в 2024 году к орбите Европы, спутника Юпитера, зонда Europa Clipper, который с разных высот будет изучать поверхность небесного те

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доверило компании SpaceX доставку в 2024 году к орбите Европы, спутника Юпитера, зонда Europa Clipper, который с разных высот будет изучать поверхность небесного тела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления.

Запуск космического аппарата будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Зalcon Heavy.

"Миссия Europa Clipper будет запущена в октябре 2024 года с помощью ракеты Falcon Heavy из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида. Общая стоимость контракта составляет около 178 млн (долларов США)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследовательский зонд Europa Clipper будет оснащен современным набором инструментов для изучения поверхности спутника крупнейшей планеты Солнечной системы на предмет пригодности для жизни. В ходе миссии специалисты NASA планируют сделать снимки высокого разрешения, определить химический состав астрономического тела, изучить геологическую активность и измерить толщину ледяного покрова спутника.