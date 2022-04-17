SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Как передает Report, трансляция пуска со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния велась на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-85 состоялся в 09:13 по времени восточного побережья США (17:13 по бакинскому времени). Ожидается, что спустя приблизительно восемь минут после старта первая ступень носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.