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SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником США

SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником США Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX.
ИКТ
19 декабря 2020 г. 18:31
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником США

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (18:00 – бакинское время).

Ранее старт планировался на четверг, но тогда обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта по техническим причинам.

SpaceX намерена вернуть на Землю отработанную первую ступень носителя. Данный элемент Falcon 9 уже неоднократно поменялся при запусках.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в 1 млрд долларов США, не раскрываются.

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