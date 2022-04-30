SpaceX запустила ракету с партией спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink — на низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новой партией спутников Starlink — на низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника.

Как передает Report , компания SpaceX вела прямую трансляцию.

Старт с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоялся в 17.27 по местному времени (01:27, бакинское время).

Первая ступень ракеты ранее использовалась при пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Напомним, что эта ракета-носитель запущена в рамках своей шестой миссии после дебютного полета в ноябре 2020 года с навигационным спутником GPS и еще одного запуска GPS в июне прошлого года.