О нас

SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES

SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.
ИКТ
17 декабря 2022 г. 04:55
SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.

Как передает Report, трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 17:48 по времени восточного побережья США (02:48 по бакинскому времени). На околоземную орбиту будут выведены два спутника O3b mPOWER. Их развертывание ожидается примерно через два часа после старта.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24
Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев
Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев
11 декабря 2022 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi