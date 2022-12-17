SpaceX запустила ракету с двумя спутниками связи компании SES

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES.

Как передает Report , трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 17:48 по времени восточного побережья США (02:48 по бакинскому времени). На околоземную орбиту будут выведены два спутника O3b mPOWER. Их развертывание ожидается примерно через два часа после старта.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.