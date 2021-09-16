О нас
Report Georgia
Аудио новости

SpaceX запустила ракету с четырьмя космическими туристами

SpaceX запустила ракету с четырьмя космическими туристами Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос четырех космических туристов.
ИКТ
16 сентября 2021 г. 05:27
SpaceX запустила ракету с четырьмя космическими туристами

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос четырех космических туристов.

Как передает Report, ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (4:03 - бакинское время, 16 сентября).

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не смог сделать это из-за проблем со здоровьем. Так, космический турист Хейли Арсено детстве перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета - бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Четвертым членом коммерческого экипажа стала исследователь и предприниматель Сиан Проктор.

Это первая гражданская космическая миссия, поскольку на борту находятся только частные лица. Экипажу предстоит трехдневная миссия под названием Inspiration4, при этом полет космического корабля Crew Dragon намечен дальше МКС.

В SpaceX пояснили, что отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, "направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
ФотоНовый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства
15 сентября 2021 г. 06:48
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
Уволен завотделом в Комитете диаспоры, пресс-секретарь назначена на новую должность
14 сентября 2021 г. 08:53
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi