SpaceX запустила ракету с четырьмя космическими туристами

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос четырех космических туристов.

Как передает Report, ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (4:03 - бакинское время, 16 сентября).

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не смог сделать это из-за проблем со здоровьем. Так, космический турист Хейли Арсено детстве перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета - бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Четвертым членом коммерческого экипажа стала исследователь и предприниматель Сиан Проктор.

Это первая гражданская космическая миссия, поскольку на борту находятся только частные лица. Экипажу предстоит трехдневная миссия под названием Inspiration4, при этом полет космического корабля Crew Dragon намечен дальше МКС.

В SpaceX пояснили, что отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, "направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов".